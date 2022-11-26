Гейб Ньюэлл не придерживается какого-то одного производителя.

Vishnu Mohanan, Unsplash

На этой неделе прошла церемония Golden Joystick Awards 2022, на ней не только выбирали лучшие компьютерные игры во множестве категорий, но и лучшее игровое оборудование — в категории Best Gaming Hardware победил Steam Deck, портативный игровой компьютер Valve. Награду принял Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) и в своей благодарственной речи глава компании Valve отметил несколько факторов, без которых создание Steam Deck было бы невозможным.

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Одним из факторов является широкая совместимость оборудования, когда можно создавать устройства, используя компоненты множества различных производителей. Что интересно, Ньюэлл перечислил производителей компонентов своего ПК. Выяснилось, что глава Valve использует ПК компании Falcon Northwest — в его основе процессор AMD и видеокарта NVIDIA. Также Ньюэлл перечислил производителей периферии и монитора: «Итак, в моём ПК установлен процессор AMD, графический процессор NVIDIA, это ПК от Falcon Northwest, мышь Corsair, клавиатура Logitech, монитор Samsung. И именно эта способность к совместному использованию, эта совместимость, эта открытость действительно позволяют создавать такие продукты, как Steam Deck…».

Конкретные модели не назывались, но шуточное видео, записанное к открытию чемпионата The International 2022 по Dota 2, может помочь определить некоторые из них. Скорее всего, огромный монитор на столе Ньюэлла — это Samsung Odyssey G11. Также видно, что игровая мышь Corsair оснащена большим количеством боковых кнопок, модель похожа на Corsair Scimitar, вариант ориентированный на MOBA и MMO. С клавиатурой уже сложнее, похоже, что это Logitech G910.

Другим, даже более важным фактором, является активное игровое сообщество, которое стимулирует развитие индустрии и делает возможным появление таких устройств, как Steam Deck: «…не будь за нами игрового сообщества, которое двигает вперед всю индустрию, такие продукты, как Steam Deck, были бы невозможны…».

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