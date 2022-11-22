С новыми драйверами пять различных BSOD должны уйти в прошлое.

AMD выпустила новый набор драйверов для широкого ассортимента чипсетов, версия пакета 4.11.15.342 и он включает драйвера как для материнских плат AM4 и AM5 на базе чипсетов от 300 до 600 серии включительно, так и для плат TRX40/WRX80, предназначенных для процессоров Ryzen Threadripper разных поколений. Страница изменений встречает пользователя скромным «Исправление ошибок в нескольких драйверах», но, если спустится ниже, то можно найти более подробный список исправлений и они могут быть довольно значимыми.

Драйверы, в которые внесены изменения. Источник: AMD

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Как отмечает Neowin, исправления повышают стабильность работы, исправляют критические ошибки, приводившие к BSOD, в частности, на операционной системе Windows 11 22H2. В числе исправлений: устранён BSOD 7E при установке драйвера AMD PSP; BSOD 0x1CA и 0xA0, связанные с драйвером AMD MicroPEP на Windows 11 22H2; также были исправлены критические ошибки, связанные с драйверами AMD USB4 CM и AMD S0i3, и многие другие — полный список можно увидеть на официальной странице AMD.