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NVIDIA может анонсировать 3 января пять мобильных видеокарт GeForce RTX 40 и новую RTX 3050
Есть ориентировочные данные по производительности — до 50% быстрее аналогичных моделей прошлого поколения.
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На этой неделе NVIDIA анонсировала трансляцию в рамках выставки CES 2023. Хотя никаких намёков на презентацию новых продуктов компания не сделала, очевидно, что серия видеокарт GeForce RTX 40 будет расширяться и CES традиционно является лучшей возможностью рассказать о будущих новинках и планах в первые недели нового года. По одному из предположений, NVIDIA может представить на выставке мобильную линейку дискретных видеокарт GeForce RTX 40 и ранее в Сети уже появлялись слухи о возможных моделях, теперь же авторы ресурса Wccftech готовы дополнить эту информацию — утверждается, что на текущий момент в планы компании входит анонс 3 января ряда моделей новой мобильной линейки и не только.

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Авторам неизвестны утверждённые наименования моделей, но говорится, что это будет пять моделей. Флагманом мобильной линейки впервые может стать RTX 4090, либо эту модель назовут RTX 4080 Ti, основана она на графическом процессоре GN21-X11 и, если верить прошлому слуху, это мобильный аналог AD103, комплектоваться видеокарта будет 16 ГБ видеопамяти. Но первым якобы выпустят вариант попроще, вероятно, мобильная видеокарта будет называться RTX 4080 12 ГБ и появится в начале февраля вместе с ноутбуками на мобильной платформе Intel Raptor Lake-H. Далее последуют флагманы и остальные модели с предполагаемыми названиями: RTX 4070 8 ГБ, RTX 4060 8 ГБ, RTX 4050 6 ГБ. Есть сюрприз, говорится о подготовке новой RTX 3050 6 ГБ, к какому семейству модель может относиться, непонятно, так в прошлом году была представлена RTX 2050 — номер семейства Turing, но графический процессор Ampere.

Предположения о позиционировании новых видеокарт в 3DMark Time Spy. Источник: Wccftech
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Также Wccftech приводит ориентировочные данные о производительности названных моделей в бенчмарке 3DMark TimeSpy, исходя из этой информации, новые флагманы будут быстрее на 30%, но самый большой прирост ожидается для RTX 4070 и RTX 4050, на 45% и 50% относительно аналогичных моделей предыдущего поколения соответственно. Данные для новой RTX 4070 довольно странные, видеокарта не сильно отстаёт от RTX 4080, опережая даже RTX 3080, такое позиционирование подошло бы больше условной RTX 4070 Ti, всё же стоит относиться к этим данным с долей скептицизма. Новая RTX 3050 6 ГБ может опередить RTX 3050 Ti на 12%.

Источник:
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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