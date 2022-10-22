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NVIDIA может впервые выпустить RTX 4090 для ноутбуков, а мобильная графика AMD догнать RX 6950 XT
Похоже, геймерские ноутбуки выходят на новый, невиданный ранее уровень производительности.
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NVIDIA представила первую игровую видеокарту нового поколения, GeForce RTX 4090, а уже 16 ноября ожидается выход следующей модели, RTX 4080. Скорее всего, обновление мобильной линейки для игровых ноутбуков нового поколения не заставит долго ждать и здесь тоже ожидается существенный прирост производительности, RTX 4090 впервые может посетить ноутбуки. Ресурс VideoCardz обратил внимание на инсайд от одного из информаторов под псевдонимом @hw_reveal в Twitter*, пользователь опубликовал список моделей, которые якобы готовятся к дебюту в мобильном сегменте, а также кодовые обозначения графических процессоров.

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Предполагаемый список мобильных видеокарт, обозначение мобильных чипов и возможных настольных аналогов:

  • RTX 4090, GN21-X11 (AD103)
  • RTX 4080 Ti, GN21-X9 (AD104)
  • RTX 4070, GN21-X6 (AD106)
  • RTX 4060 Ti, GN21-X4 (AD107)
  • RTX 4060, GN21-X2 (AD107)

Обозначения мобильных чипов существенно отличаются от настольных, но на самом деле используются одни и те же решения. Так известный Twitter* инсайдер @kopite7kimi ранее сообщал, какие настольные графические процессоры могут соответствовать той или иной мобильной видеокарте. Так мобильная RTX 4090 не будет основана на флагманском настольном чипе AD102, а скорее получит AD103, который использует настольная RTX 4080, но даже такая конфигурация для ноутбука кажется просто невероятной.

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AMD тоже готовит обновление мобильной платформы и в данном случае тоже ожидается огромный прирост производительности, который выведет игровые ноутбуки на ранее недостижимый уровень: Twitter* инсайдер @greymon55 намекает, что новый мобильный флагман AMD по производительности будет примерно равен настольной RX 6950 XT.

Источник:
@hw_reveal, @kopite7kimi, @greymon55 в Twitter*
VideoCardz
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#amd #nvidia #видеокарты #ноутбуки
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