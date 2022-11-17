Подробности не раскрываются, но, вероятно, стоит ожидать больше видеокарт GeForce RTX 40.

NVIDIA анонсировала виртуальное включение в рамках выставки CES 2023, трансляция запланирована на 3 января и должна начаться в 8:00 PST (стандартное тихоокеанское время). Компания собирается рассказать о «…новейших инновациях, которые стали возможными благодаря ускоренным вычислениям», — сообщается на официальной странице NVIDIA (@nvidia) в Twitter*. Конечно, компания не будет раскрывать сюрпризы до мероприятия, но ожидается, что оно не пройдёт без новых анонсов или презентаций, благо компании есть, что показать.

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Сообщество ожидает расширения линейки видеокарт GeForce RTX 40 моделями среднего и начального сегмента. Если RTX 4070 Ti не выпустят до конца этого года, то наверняка представят на CES 2023, есть вероятность, что RTX 4060 тоже покажут, а может и настольную RTX 4050. Модель RTX 3060 была представлена в январе 2021 года, а RTX 3050 — в январе 2022. Кроме этого, пора анонсировать мобильные решения Ada Lovelace, одно уже было замечено сегодня — мобильная RTX 4050.

Источник: @nvidia в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ