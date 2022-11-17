Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
NVIDIA запланировала на 3 января трансляцию в рамках CES 2023
Подробности не раскрываются, но, вероятно, стоит ожидать больше видеокарт GeForce RTX 40.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

NVIDIA анонсировала виртуальное включение в рамках выставки CES 2023, трансляция запланирована на 3 января и должна начаться в 8:00 PST (стандартное тихоокеанское время). Компания собирается рассказать о «…новейших инновациях, которые стали возможными благодаря ускоренным вычислениям», — сообщается на официальной странице NVIDIA (@nvidia) в Twitter*. Конечно, компания не будет раскрывать сюрпризы до мероприятия, но ожидается, что оно не пройдёт без новых анонсов или презентаций, благо компании есть, что показать.

реклама

Сообщество ожидает расширения линейки видеокарт GeForce RTX 40 моделями среднего и начального сегмента. Если RTX 4070 Ti не выпустят до конца этого года, то наверняка представят на CES 2023, есть вероятность, что RTX 4060 тоже покажут, а может и настольную RTX 4050. Модель RTX 3060 была представлена в январе 2021 года, а RTX 3050 — в январе 2022. Кроме этого, пора анонсировать мобильные решения Ada Lovelace, одно уже было замечено сегодня — мобильная RTX 4050.

Источник:
@nvidia в Twitter*
Wccftech
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Исполнительный директор AMD насмехается над Nvidia из-за расплавления разъемов
Nvidia выпустила утилиту обновления прошивки RTX 40 для решения проблем с черным экраном
Nvidia добавила в программу Verified Priority Access видеокарты RTX 4080 FE и AIB-партнеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
37
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
16
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
26
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
3
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
После выхода Nvidia RTX 4080 на видеокарты предыдущего поколения цены вновь поползли вниз
17
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800X – как собрать игровой компьютер с выгодой до 2 раз
+
Проблема не в глюкозе: Исследователи обнаружили ключевую причину диабета 2-го типа
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
Приложение Android Auto получило новый дизайн
+
Илон Маск стремительно теряет популярность в США
3
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5
Украина получит старые американские системы ПВО, снятые с вооружения более 20 лет назад
20
ASUS обновила рекомендации по мощности блока питания для систем с новыми видеокартами AMD и NVIDIA
17
Nvidia RTX 4080 не хватает в магазинах, а RX 7900 XT и XTX поставляются лучше, чем RTX 4090
25
Самый большой авианосец в мире прибыл из США в Великобританию
12
RTX 4080: лучшая производительность за свои деньги – IGN
7
Учёные создали в лаборатории светящуюся чёрную дыру, чтобы проверить теорию Стивена Хокинга
9

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
150
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
86
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
84
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
50
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
84
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
35
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
19
GeForce RTX 3060 за 25340 рублей — отличная возможность собрать недорогой и быстрый игровой ПК
27
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

Не шутите с пальцем Шеши
21:19
когда на фронт поедет, или его фронт диванный?
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
НеБрат Шеши
21:19
есть город лучше, он тебе больше понравится я уверен на 100%
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Chihonya
21:19
сейчас в топе АК-47, не веришь, спроси у товарища майора)
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Палец Шеши
21:19
Я хочу в Благовещенск
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Не шутите с пальцем Шеши
21:19
я тут насчитал, что ты больше всех слово "гомосек" упоминаешь
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
НеБрат Шеши
21:19
нет конечно, товарищ майор во Львов прибудет когда родина скажет.
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
НеБрат Шеши
21:17
Так тебе же гомосеку нравится когда к тебе так обращаются, потому что ты гомосек и не латентный, а самый что ни на есть ты настоящий гомосек. Ты понял гомосек что я тебе написал или ты ничего не понял...
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Chihonya
21:17
и вода бежит рекой, шишка такой, успешный и богатый майор-вихрь)
Как ARGB и RGB подсветка убивает разгон на примере DDR5
Антон Васильев
21:16
Львов что ли?
В Херсоне начались массовые казни - расстреляли 39 пророссийских активистов
Infinity78
21:16
так правильно же
Жителей Херсона стали принудительно мобилизовать в ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем