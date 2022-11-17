Соответствующая настройка уже замечена в тестовых сборках.

Изменения в панели задач Windows 11 критиковались многими пользователями, чего только стоила невозможность перетаскивания файлов на панель задач, но этот серьёзный просчёт, как и некоторые другие, к счастью, уже исправили. Былые возможности возвращаются к панели задач и похоже, что в компании планируют вернуть секунды часам в области уведомлений. Это элементарная настройка, которая тоже отсутствовала в Windows 11, возвращается — её уже заметили в тестовой сборке операционной системы под номером 25246 для серверных систем, сообщает Neowin. Ожидается, что настройка появится и в новых тестовых сборках на канале для разработчиков.

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Настройка не будет доступна автоматически, чтобы её задействовать понадобится стороннее решение для активации скрытых возможностей под названием ViVeTool, инструмент разработан энтузиастами и опубликован на GitHub, для заинтересованных Neowin приводит инструкцию и идентификатор для активации скрытой настройки. После активации настройка появится в разделе «Система-Персонализация», пункт так и называется «Отображать секунды на часах в области уведомлений» (Show seconds in system tray clock). Возможно, Microsoft официально расскажет об обновлении, когда будут выпущены все новые сборки.