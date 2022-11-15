До 24 ядер и тактовая частота до 5,4 ГГц.

Мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения серии HX периодически замечают в Сети, модели ещё не представлены и даже полноценного анонса не было, но ожидается, что компания расскажет о мобильной линейке в скором времени и, возможно, в этом году в продаже успеют появиться первые устройства на основе новых процессоров. Инсайдер, известный в Twitter* под псевдонимом @OneRaichu, опубликовал предполагаемый список всех моделей HX, сообщает VideoCardz. Стоит напомнить, что HX процессоры должны быть основаны на кристаллах от настольных вариантов и выводить сегмент ноутбуков на ещё более высокий уровень производительности.

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Инсайдер перечислил пять моделей, некоторые из которых недавно отмечались в базе данных Geekbench. Флагманом является 16-ядерный (8P+16E) и 24-поточный Core i9-13900HX, максимальная частота его P-ядер 5,4 ГГц, также, вероятно, инсайдер указывает максимальную частоту E-ядер и для данной модели она равна 3,9 ГГц. Далее идёт Core i7-13700HX с формулой ядер и максимальных частот 8P(5,0)+8E(3,7) и i7-13650HX, у которого на два производительных ядра меньше — общая формула 6P(4,9)+8E(3,6). Есть ещё пара моделей Core i5 и, что удивительно, у Core i5-13500HX конфигурация ядер i7-13650HX, но более низкие частоты — 6P(4,7)+8E(3,5). Замыкает список 10-ядерный и 16-поточный Core i5-13450HX с конфигурацией 6P(4,6)+4E(3,4).

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По данным инсайдера, данные процессоры будут по умолчанию поддерживать DDR5-5600 или DDR4-3200, для некоторых моделей стандартным режимом работы памяти будет DDR5-4800. Присутствует поддержка разгона памяти, частоты ядер, кольцевой шины, «тюнинг» уровней энергопотребления.

Источник: @OneRaichu в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ