Но только внешне, охлаждает накопители она очень хорошо, судя по заявлению производителя.

Ни для кого не секрет, что производительные твердотельные накопители (SSD) M.2 с интерфейсом PCIe зачастую нуждаются в хорошем охлаждении, чтобы не допускать перегрева контроллера и памяти с дальнейшим падением скоростных характеристик при длительной нагрузке. Многие SSD комплектуются радиаторами, также на многих материнских платах есть дополнительное охлаждение, а если нет или комплектное решение не подходит, то существует множество нестандартных вариантов и иногда среди них можно найти довольно необычные. Так ресурс Cowcotland обратил внимание на один новых из вариантов в каталоге компании AXAGON, он напомнит вам о временах флагманов NVIDIA GeForce GTX 400-серии семейства Fermi, но только внешне.

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Система охлаждения AXAGON CLR-M2FAN похожа на GTX 480, не только тем, что используется центробежный вентилятор. Радиатор выступает из кожуха и это было отличительной чертой GTX 480, радиатор которой был связан с металлической пластиной, помогающей в теплоотводе и дизайнерски дополняющей пластиковый кожух. Сходство только внешнее, с охлаждением CLR-M2FAN справляется отлично. По информации производителя, решение позволяет снизить температуру накопителя на величину до 30°C, по сравнению с накопителем без охлаждения. Радиатор медный, в частности, в конструкции применяются алюминиевые детали, поддерживаются одно- и двусторонние SSD формата 2280, вентилятор поддерживает ШИМ-управление и подключается к материнской плате через 4-контактный разъём.