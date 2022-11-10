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Возможно, поставки чипов для производства видеокарт GeForce RTX 2060 и вариантов завершаются
Об этом сообщают китайские СМИ.
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Ganesh Ravikumar, Unsplash

Производство видеокарт предыдущих поколений могут продолжать, даже после выхода новых, например, для реализации запасов, формирования предложения в тех сегментах, куда новинки ещё не добрались, и по другим причинам. Иногда это только в плюс потребителям, особенно, если в предыдущем поколении были удачные модели. Такой моделью вполне можно считать RTX 2060 — первая и самая доступная потребительская игровая видеокарта NVIDIA с аппаратным ускорением трассировки лучей, тензорными ядрами, нужными для работы технологии масштабирования DLSS. Видеокарту представили в 2019 году, в 2020 появился вариант Super, а в 2021 — вариант на 12 ГБ. По статистике Steam за октябрь 2022 года, базовый вариант RTX 2060 на втором месте по распространённости — 6,1% пользователей игровой платформы являются его владельцами. Но, вероятно, пора RTX 2060 уступить место более современным решениям. Китайские СМИ, в частности, MyDrivers и ITHome, сообщают, что поставки графических процессоров для производства различных вариантов RTX 2060 завершаются.

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Информация неофициальная, так что стоит воспринимать её с долей скептицизма, MyDrivers ссылается на один из технических каналов под названием ChannelGate视博合聚, а ITHome — на местный закрытый форум поставщиков оборудования BoardChannels. Судя по всему, оба первоисточника связаны между собой. Утверждается, что оставшиеся в продаже варианты RTX 2060 будут постепенно реализовываться и вытесняться более свежими видеокартами со схожей ценой и производительностью — на место базовой RTX 2060, скорее всего, претендует RTX 3050.

Источник:
MyDrivers
IThome
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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