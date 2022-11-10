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Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
По слухам, модель является переименованной RTX 4080 12 ГБ, которая была отменена.
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Brad Starkey, Unsplash

Днями ранее появились слухи, что отменённая компанией NVIDIA видеокарта RTX 4080 12 ГБ всё-таки выйдет на рынок под названием RTX 4070 Ti. На сегодняшний день эту информацию подтверждают уже несколько инсайдеров и специалисты ресурса Wccftech, которые также назвали предполагаемые даты презентации и начала продаж: представить модель якобы планируют 3 января, вероятно, на выставке CES 2023, на следующий день должны появиться обзоры от профильных СМИ, а 5 января — начало продаж.

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Если раньше высказывались предположения о небольших изменениях в спецификациях RTX 4070 Ti, то сейчас в этом уверенности уже нет, вполне вероятно, что спецификации останутся теми, которые были заявлены для RTX 4080 12 ГБ, но точной информации по этому поводу нет, как и о цене. С одной стороны, 899 долларов США (USD), а именно такой была рекомендованная цена RTX 4080 12 ГБ, психологически довольно много за видеокарту класса xx70, с другой стороны, производительность нового поколения ощутимо выше и модель может показывать уровень флагманов прошлого поколения, опережая их в новых играх с трассировкой лучей и масштабированием DLSS 3.

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Возможно, на цену как-то повлияет скорый релиз видеокарт AMD Radeon RX 7000, так рекомендованная стоимость модели RX 7900 XT назначена на уровне 899 USD и, пока ориентируясь только на сухие технические характеристики, модель AMD за эту цену может привлечь больше внимания.

Источник:
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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