Появились слухи о судьбе версии видеокарты GeForce RTX 4080 на 12 ГБ. Она была отменена NVIDIA из-за неудачного обозначения, которое потенциально могло ввести покупателей в заблуждение — отличия RTX 4080 на 12 ГБ от варианта на 16 ГБ были слишком велики, чтобы эти модели могли соседствовать под одним номером. Теперь велика вероятность, что RTX 4080 превратится в RTX 4070 Ti, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию Twitter* инсайдера @kopite7kimi.
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Возможность такого хода предсказывали и ранее, он вполне логичен. Может возникнуть вопрос, почему именно RTX 4070 версии Ti — этому есть объяснение. Отменённая RTX 4080 12 ГБ использовала полноценную версию графического процессора AD104 и для базовой версии такой вариант, вероятно, слишком производительный. Кроме этого, скорее всего, базовый вариант RTX 4070 уже был запланирован, а вот Ti версия могла находиться только в процессе обсуждения, и чтобы снова не пришлось переделывать принятый модельный ряд и уже подготовленные материалы, было принято решения о выпуске именно Ti версии. Как всё было на самом деле, никто пока не знает, но RTX 4070 Ti всё же наиболее вероятное обозначение для GeForce RTX 4080 12 ГБ.
Видеокарта, скорее всего, будет пере-представлена уже в начале следующего года, возможно, вместе с другими моделями линейки. Как предполагают инсайдеры, измениться должно не только название, но и цена, которая станет ниже.
- Источник:
- @kopite7kimi в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ