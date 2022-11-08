Для обычной версии графический процессор всё-таки слишком производительный.

Появились слухи о судьбе версии видеокарты GeForce RTX 4080 на 12 ГБ. Она была отменена NVIDIA из-за неудачного обозначения, которое потенциально могло ввести покупателей в заблуждение — отличия RTX 4080 на 12 ГБ от варианта на 16 ГБ были слишком велики, чтобы эти модели могли соседствовать под одним номером. Теперь велика вероятность, что RTX 4080 превратится в RTX 4070 Ti, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию Twitter* инсайдера @kopite7kimi.

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Возможность такого хода предсказывали и ранее, он вполне логичен. Может возникнуть вопрос, почему именно RTX 4070 версии Ti — этому есть объяснение. Отменённая RTX 4080 12 ГБ использовала полноценную версию графического процессора AD104 и для базовой версии такой вариант, вероятно, слишком производительный. Кроме этого, скорее всего, базовый вариант RTX 4070 уже был запланирован, а вот Ti версия могла находиться только в процессе обсуждения, и чтобы снова не пришлось переделывать принятый модельный ряд и уже подготовленные материалы, было принято решения о выпуске именно Ti версии. Как всё было на самом деле, никто пока не знает, но RTX 4070 Ti всё же наиболее вероятное обозначение для GeForce RTX 4080 12 ГБ.

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Видеокарта, скорее всего, будет пере-представлена уже в начале следующего года, возможно, вместе с другими моделями линейки. Как предполагают инсайдеры, измениться должно не только название, но и цена, которая станет ниже.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ