На сегодняшний день всё ещё нет официального комментария NVIDIA по поводу возможных причин плавления адаптеров питания 12VHPWR у некоторых владельцев новых видеокарт GeForce RTX 4090. В связи с этим некоторые специалисты не оставляют попыток самостоятельно найти корень возможной проблемы и продолжают высказывать предположения, из-за чего возможно плавление адаптера. Ресурс Tom’s Hardware обратил внимание на статью в личном блоге эксперта по блокам питания Джона Героу (Jon JonnyGuru Gerow).
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Специалист провёл масштабные испытания адаптеров 12VHPWR, изгибая их, повреждая отдельные контакты и отрывая провода. Заставить адаптер перегреться и оплавиться не получилось. Качество адаптеров действительно может разниться, так специалист отметил экземпляр, где один из проводов был едва припаян. Но и он прошёл длительные испытания.
После тестирования, изучив фотографии повреждённых адаптеров, специалист назвал возможную причину проблемы: к перегреву и плавлению могло привести то, что штекер адаптера был вставлен не до конца в разъём видеокарты или блока питания. Это действительно можно рассматривать как одну из причин, штекеры 12VHPWR трудно вставить в разъём, отдельно упоминается линия боковой полосы (4 дополнительных контакта), которая входит в разъём с ещё большим натягом. Кроме того, уже есть случаи плавления оригинального 12VHPWR кабеля и высказанное предположение может быть к ним применимо.
При правильном подключении между корпусом штекера и разъёма не должно оставаться вообще никакого зазора, отмечает специалист, и даже допускает нанесение небольшого количества диэлектрической смазки на пластик штекера (на пластик, а не на клеммы!), чтобы облегчить сопряжение. Чрезмерное усилие при подключении тоже лучше не применять, поскольку ранее в сети появлялись фотографии с выскочившей из штекера клеммой.
- Источник:
- jongerow.com
- Tom's Hardware