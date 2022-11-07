Один из потенциальных покупателей получил уведомление от торговой сети о задержке отгрузки из-за замены адаптеров питания.

Dynamic Wang, Unsplash

Случаи с плавлением 12VHPWR адаптеров питания GeForce RTX 4090 пока остаются без официального комментария NVIDIA, но, по информации ряда СМИ, компания расследует причины и даже требует отправки дефектных адаптеров вместе с видеокартами напрямую в штаб-квартиру. Возможно, какие-то выводы в компании уже сделали, во всяком случае, похоже, что некоторые производители и торговые сети задерживают отгрузку и реализацию RTX 4090 для замены адаптеров питания. Об этом сообщает пользователь Reddit под псевдонимом u/varunbabu008, ссылаясь на якобы официальное письмо австралийской торговой сети TechFast, передаёт VideoCardz.

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Судя по всему, пользователь хотел приобрести одну из RTX 4090 в исполнении компании Gainward, но вместо подтверждения заказа получил письмо от торговой сети совсем другого содержания: «…Хотя расследование все ещё продолжается, и NVIDIA пока не сделала публичного заявления, компания Gainward сообщила нам, что кабели, поставляемые с картами, будут заменены. В связи с этим они задерживают отгрузку всех карт до тех пор, пока это не произойдёт. Мы также понимаем, что замена кабелей не ограничится только Gainward…», — говорится в письме.

Также указаны ориентировочные сроки, которые потребуются для замены адаптеров, скорее всего это имеет отношение к заказу только конкретно этой торговой сети, но всё же, заменить адаптеры планируют к середине ноября и видеокарты поступят продавцу примерно через две недели.

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Случаи с плавлением адаптеров питания 12VHPWR продолжают появляться, по отношению к объёмам продаж их не так много. С другой стороны, как много владельцев проверяют кабель питания, ведь не обязательно, что у всех он перегревается до температуры плавления пластика. К слову, уже известен случай плавления не только адаптера, но и оригинального кабеля 12VHPWR.