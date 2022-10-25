Вчера стало известно о двух таких случаях.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Phil Reid, Unsplash

Вчера в Сети заметили первое сообщение о плавлении кабеля-переходника питания 12VHPWR на четыре 8-контактных разъёма. Владелец видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 под псевдонимом reggie_gakil сообщил на портале Reddit, что кабель начал дымиться во время одной из игровых сессий. На опубликованных фотографиях был виден оплавленный штекер 12VHPWR и разъём питания видеокарты, инцидент произошёл с моделью Gaming OC от компании GIGABYTE и обсуждался накануне. Позже на Reddit появилось сообщение от пользователя с никнеймом NoDuelsPolicy, он описывал аналогичный случай с видеокартой от ASUS — это тоже была продвинутая модель с заводским разгоном TUF Gaming OC. Обе видеокарты были установлены вертикально, что уменьшает вероятность перегиба кабеля.

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Причины инцидентов пока неизвестны, но NVIDIA заинтересовалась проблемой и уже обсуждает её с первым пострадавшим владельцем, планируя связаться и со всеми остальными, сообщает The Verge со ссылкой на официальное подтверждение от представителя компании Брайана Дель Риццо (Bryan Del Rizzo).

Сложности из-за особенностей нового кабеля питания 12VHPWR уже обсуждались накануне, специалисты The Verge в очередной раз обращают внимание на строгие ограничения к изгибу кабеля. Превысив допустимый радиус изгиба или перегнув кабель слишком близко к штекеру можно сместить тонкие клеммы и нарушить контакт, что потенциально может привести к перегреву. Некоторые технические блогеры и специалисты не в восторге от нового разъёма, например, YouTube блогер JayzTwoCents опубликовал новое видео с обсуждением ситуации и даже назвал разъём «опасным».

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