Коллектив специалистов выполнил 24 тестовых сценария, включая те, где кабель был намеренно повреждён.

Dynamic Wang, Unsplash

Сообщения о плавлении адаптеров питания 12VHPWR новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 продолжают появляться в Сети, только в сообществе NVIDIA на портале Reddit зарегистрировали уже не менее 15 случаев. В статистике не только адаптеры на четыре, но и на три 8-контактных разъёма, которыми комплектуются менее мощные варианты видеокарт. На прошлой неделе Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), создатель ресурса Igor’s LAB, изучил один из комплектных адаптеров и был разочарован качеством. Однако коллективу Gamers Nexus в более масштабном исследовании не удалось найти такой же кабель, все пять образцов были более высокого качества и ни один не удалось расплавить даже при намеренном повреждении — результаты исследования были опубликованы на YouTube канале специалистов.

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Имеющиеся в распоряжении Gamers Nexus адаптеры состояли из проводов 14AVG, рассчитанных на напряжение 300 В, каждый из четырёх основных проводов адаптера был надёжно припаян к паре клемм. В варианте Igor’s LAB провода были рассчитаны на 150 В, крайние из которых припаивались к одной клемме, а центральные к двум, пайка была хлипкой и при внешнем воздействии крайние провода могли отломиться.

Gamers Nexus использовали в тестировании три видеокарты RTX 4090. Были составлены сценарии с разгоном и без, с исправным адаптером, при умышленном нарушении контакта, обрыве крайних проводов, а также комбинированные сценарии. Всего было проведено 24 испытания, в худших из которых видеокарты находились под полной нагрузкой 8 часов. Повреждение адаптера ожидаемо привело к нагреву, но разница была в диапазоне 2…5°C, температуры оставались в разумных пределах: максимальная на повреждённом кабеле 74,4°C, на целом 71,8°C (19:30). Максимальная разница по температуре между целым и повреждённым кабелем составила около 8,4°C (21:20).





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Всё не так просто и пока NVIDIA официально не комментировала проблему, но тщательно расследует все случаи. Тем временем, продвинутые пользователи уже разрабатывают направляющие для предотвращения чрезмерного изгиба кабеля и публикуют модели для печати на 3D принтере, ресурс Tom's Hardware недавно обратил внимание на одну из таких поделок.

Источник: Gamers Nexus, YouTube