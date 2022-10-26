Это самая свежая версия на данный момент.

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На следующей неделе AMD представит новые видеокарты Radeon RX 7000, некоторые подробности о новинках уже начинают появляться в Сети. Так глава графического подразделения компании накануне подтвердил, что новые видеокарты не будут использовать разъём питания 12VHPWR. Пожалуй, с учётом сообщений о плавлении новых разъёмов и кабелей, это можно записать к достоинствам новых видеокарт AMD. Теперь на сайте консорциума Khronos Group заметили информацию о поддерживаемой новыми видеокартами версии графического API Vulkan, сообщает VideoCardz.

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Судя по представленной информации, видеокарты Radeon RX 7000, точнее модели на базе архитектуры RDNA 3, будут поддерживать самую свежую на текущий момент реализацию API Vulkan версии 1.3.3.1, как и новые видеокарты конкурента NVIDIA GeForce RTX 40. Пока поддержка заявлена для операционных систем Windows 10 и Ubuntu, вероятно, она расширится и на другие ОС, которые пока просто не успели добавить в список.

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Презентация видеокарт AMD Radeon RX 7000 запланирована на 3 ноября, ходят слухи, что к релизу готовят две или три модели и, возможно, мы увидим возвращение XTX версий видеокарт. Такие модели не выпускались с 2006-2007 года, последними стали Radeon X1900 XTX и X1950 XTX.