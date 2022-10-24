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Возможно, видеокарты XTX спустя много лет вернутся в серии AMD Radeon RX 7000
Несколько источников предсказывают презентацию RX 7900 XTX на предстоящем мероприятии AMD.
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Zii Miller, Unsplash

На следующей неделе, 3 ноября, состоится презентации новых видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 и с приближением к этому мероприятию начинают появляться новые слухи о грядущих новинках. Недавно высказывались предположения, что одной из подготавливаемых видеокарт является RX 7900 XT и получит она 20 ГБ GDDR6 памяти. Больший объём 24 ГБ приписывали модели RX 7950 XT, которая якобы появится позже. Однако, по информации ресурса BenchLife, модель на 24 ГБ всё же готовится к ближайшей презентации и называется она RX 7900 XTX. Ресурс VideoCardz со ссылкой на один из своих источников присоединяется к этому прогнозу, не исключая будущее появление модификации RX 7950 XT, возможно, с увеличенным объёмом кэш-памяти.

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Последними видеокартами с обозначением XTX были Radeon X1900 XTX и X1950 XTX, выпущенные компанией ATI в 2006 году, в этом же году ATI была куплена AMD. С другой стороны, приставка XTX находит применение в обозначении графических процессоров до сих пор, но её возвращение в обозначение видеокарт может быть знаковым событием. В своё время Radeon X1900 XTX и X1950 XTX были довольно удачными видеокартами и показывали высокую производительность, опережая такие конкурирующие модели, как GeForce 7800 GTX и 7900 GTX от NVIDIA.

Источник:
BenchLife
VideoCardz
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#amd #видеокарты #amd radeon
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