С учётом последних новостей это скорее плюс.

Сообщения о первых проблемах с кабелями-переходниками питания 12VHPWR у видеокарт NVIDIA подогрели у многих интерес к вопросу, а будут ли новые видеокарты AMD Radeon RX 7000 использовать 12+4-контактный разъём питания. Кайл Беннет (Kyle Bennett), специалист, известный как создатель зарубежного компьютерного форума HardOCP, ссылаясь на свои источники сообщил в Twitter* @KyleBennett, что новые флагманские модели на базе графического процессора Navi 31 в референсном исполнении не используют разъём 12VHPWR. Конечно, Беннет не является официальным источником, поэтому к этой информации стоит отнестись с осторожностью. Недавно специалист предсказывал видеокартам на базе Navi 31 поддержку DisplayPort 2.1 и с учётом официального объявления ассоциации VESA, крайне высока вероятность, что эта информация верна.

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Ко всему прочему, Кайл Беннет утверждает, что ему пока неизвестны сторонние производители-партнёры AMD, которые планировали бы использовать разъёмы питания 12VHPWR. Вполне возможно, что новый флагман AMD обойдётся набором привычных 8- и/или 6-контактных разъёмов питания PCIe. Инсайдеры окончательно не подтвердили, какой мощностью будут обладать будущие видеокарты, но по ряду слухов, 450 Вт может быть достаточно для нового флагмана, а такие запросы можно удовлетворить тремя 8-контактными разъёмами. Кроме того, AMD уже несколько раз подчёркивала энергоэффективность своей архитектуры RDNA и то, что в RDNA 3 производительность на ватт станет ещё на 50% выше.

Источник: @KyleBennett в Twitter* Reddit * заблокирован в РФ