Кабели станут длиннее и смогут передавать больше разных данных одновременно.

Ассоциация стандартизации видеоэлектроники VESA представила накануне набор спецификаций DisplayPort (DP) 2.1. Специалисты заверяют, что все сертифицированные устройства DP 2.0 совместимы с новым стандартом, сюда входят и кабели DP40/DP80 UHBR, независимо от того активный это кабель или пассивный, используется ли подключение через оригинальный разъём, USB Type-C или USB4, более того, DP 2.1 лучше согласуется с этими спецификациями для альтернативного подключения.

реклама

За счёт требований VESA к поддержке технологий Display Stream Compression (DSC) и Panel Replay в DP 2.1 улучшили управление полосой пропускания при туннелировании через USB4, что позволяет эффективнее осуществлять одновременную передачу нескольких разнохарактерных потоков данных. Для справки, технология DSC позволяет сократить использование полосы на 67%, Panel Replay — на 99% в некоторых сценариях. Далее, обновили спецификации кабелей для достижения большей надёжности и большей длины — 2 метра и более для кабелей DP40 UHBR10, 1 метр и более для кабелей DP80 UHBR20.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что интересно, на прошлой неделе появился слух о поддержке DP 2.1 флагманским графическим процессором AMD Navi 31 из грядущей линейки видеокарт Radeon 7000. Теперь это кажется более правдоподобным, особенно с учётом того, что ранее новой серии видеокарт на базе архитектуры RDNA 3 приписывали поддержку DP 2.0 — это должно быть реализовано, поскольку DP 2.0 поддерживает интегрированная графика мобильных Ryzen 6000, а значит и с DP 2.1 решения должны быть совместимы. Это актуально и для видеокарт Intel Arc, поддержка DP 2.0 в которых есть.