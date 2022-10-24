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Владелец RTX 4090 показал оплавившийся 12VHPWR переходник и разъём питания
Похоже, это первый такой случай, описанный в Сети.
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Ryutaro Uozumi, Unsplash

Похоже, в Сети заметили первый случай, когда 12+4-контактный (12VHPWR) переходник и разъём питания новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 оплавились. Об этом сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на историю пользователя Reddit под псевдонимом reggie_gakil. Пользователь опубликовал несколько фотографий, на одной из них видно оплавленный разъём питания нестандартного варианта RTX 4090, именно фото разъёма показывает, что больше всего пострадали коннекторы линии +12 В, они расположены ближе к четырём сигнальным линиям.

Источник: Reddit u/reggie_gakil и Wccftech

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Причины сложившейся ситуации неизвестны, владелец предполагает, что переходник питания был неисправен и планирует запросить обмен. Как утверждается, использовался фирменный переходник 12VHPWR на четыре 8-контактных разъёма из комплекта поставки модели GeForce RTX 4090 Gaming OC компании GIGABYTE, а инцидент произошёл во время игровой сессии.

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Специалисты Wccftech напоминают, что при подключении кабелей и переходников 12VHPWR нужно соблюдать ряд требований. Одним из таких требований является ровное, аккуратное подключение, на разъём, штекер и кабель не должно оказываться никакого стороннего воздействия, иначе это может привести к смещению клемм и нарушению контакта. Также нельзя изгибать провода вблизи их выхода из штекера и в целом избегать чрезмерного изгиба кабеля, оставляя вокруг него достаточно пространства.

Источник:
Reddit u/reggie_gakil
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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