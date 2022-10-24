Есть модели, которые ещё не были представлены.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Niek Doup, Unsplash

Microsoft обновила списки совместимых процессоров для Windows 11 2022 Update, сообщает ITHome. В новых списках присутствуют не только процессоры Intel Core 13-го поколения, которые после обновления операционной системы и её планировщика задач должны работать лучше, а также процессоры AMD Ryzen 7000 и Qualcomm, в последнем присутствует Snapdragon 7c Gen 2. Что примечательно, среди моделей можно найти те, что ещё не были анонсированы. Ранее о появлении на сайте GIGABYTE полного списка процессоров Intel писал ресурс VideoCardz, на данный момент в списках GIGABYTE остались только официально представленные модели.

Intel Новые ЦП, замеченные на момент написания. Источник: списки Microsoft AMD

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В списке процессоров Intel можно отметить присутствие моделей с низким энергопотреблением, кодовое обозначение которых включает букву T. Есть даже Core i9-13900T, а значит ожидается появление 24-ядерного флагмана с ограниченным тепловым пакетом.

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В списке AMD есть все представленные на данный момент настольные процессоры Ryzen 7000, несколько мобильных моделей, которые недавно появились на сайте компании, а также неизвестные модели. К известным мобильным вариантами относятся Ryzen 5 7520U и Ryzen 3 7320U, а к неизвестным — Ryzen 3 7320e, который на момент написания в базе спецификаций AMD найти не удаётся. В соответствии со схемой именования, это Zen 2 модели начального класса, причём TDP e-варианта всего лишь 9 Вт.

Источник: Списки совместимости Microsoft: AMD, Intel, Qualcomm ITHome