В мобильных сериях объединяются продукты разного класса на разных итерациях архитектуры Zen и ранее название не отражало, к какой архитектуре относится тот или иной продукт.

Компания AMD обновляет схему именования мобильных процессоров Ryzen, она начнёт действовать в 2023 году (или с выпуска мобильных APU Mendocino в конце этого года, отмечает AnandTech) и будет отражать в своём названии всю основную информацию о той или иной модели: модельный год «Год портфеля продуктов», сегмент рынка по производительности, итерация архитектуры Zen, класс продукта для лучшей «изоляции» обновлённых вариантов архитектур и вариантов с расширенными функциями, например, эта цифра будет отражать, что процессор основан на обновлённой архитектуре Zen 3+, а не базовой Zen 3. Наконец, буквенный суффикс кодового обозначения укажет на тепловой пакет продукта. Как сообщает AMD, схема протестирована на 5 лет вперёд.

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Текущая схема именования мобильных процессоров не отражает используемую итерацию архитектуры Zen, как известно, в одной серии могут присутствовать процессоры с разными архитектурами, например, в мобильной серии Ryzen 5000 присутствуют модели на базе Zen 2 (Lucienne) и модели на базе Zen 3 (Cezanne). Очевидно, что это вызывало путаницу и покупатель сам того не зная мог приобрести не тот продукт, на который рассчитывал. В будущем разные итерации архитектур продолжат соседствовать в одной серии. Серия 7000 объединит Zen 2 (Mendocino), Zen 3(+) (Rembrandt-R и Barcelo-R) и Zen 4 (Phoenix и Dragon Range). Новая система будет применяться только для мобильных процессоров, настольные процессоры продолжат получать обозначения в соответствии с действующими правилами.