А вариант на 24 ГБ могут придержать до возможного обновления линейки конкурента.

Onur Binay, Unsplash

Презентация видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 официально назначена на 3 ноября и накануне компания уточнила время начала трансляции. Новостей о новых моделях было не так много, AMD подтвердила применение многокристальной компоновки в новых графических процессорах, а также подогрела интерес, отметив некоторые особенности, например, 50% увеличение производительности на ватт, оптимизированный графический конвейер, переработанные вычислительные блоки (CU) и новое поколение Infinity Cache. Из слухов известны некоторые возможные характеристики графического процессора, якобы Navi 31 предложит до 12288 блоков CU и сможет работать на частоте выше 3 ГГц. Сегодня ресурс Wccftech решил дополнить эти слухи новой информацией о конфигурации памяти и ожидаемом позиционировании Radeon RX 7900 XT.

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Ссылаясь на свои источники, авторы Wccftech утверждают, что Radeon RX 7900 XT решили оснастить 20 ГБ GDDR6 видеопамяти с шиной 320 бит, а не 24 ГБ 384-бит, как планировалось изначально. Якобы такая версия сейчас будет иметь лучшее позиционирование относительно конкурента GeForce RTX 4090 от NVIDIA, а версию на 24 ГБ, предположительно RX 7950 XT, можно было бы удачно подготовить к потенциальному выходу RTX 4090 Ti.

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Интересно, но в серьёз эту информацию всё же воспринимать не стоит, слухи есть слухи, к тому же присутствуют некоторые несоответствия в информации от разных источников. Так Twitter* инсайдер @greymon55 недавно намекнул на многократный прирост производительности новых видеокарт, однако другой инсайдер, известный по псевдониму Enthusiast Citizen и ряду точных прогнозов, не так воодушевлённо оценивал перспективы конкуренции новинок AMD с новой серией NVIDIA.

Источник: Wccftech * заблокирован в РФ