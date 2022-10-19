И при отличном уровне энергопотребления.

Abdullah Abid, Unsplash

До презентации видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 остаётся не так много времени, интересно, чем компания ответит на новые модели конкурента. Слухов в последнее время не так много, но сегодня известный в Twitter* инсайдер @Greymon55 опубликовал серию сообщений с намёками об уровне производительности и эффективности новинок. Ресурс Wccftech обратил внимание на сообщения и собрал все их воедино. Итак, по данным инсайдера, партнёры AMD уже получили графические процессоры и тестируют их, возможно, вместе с прототипами своих будущих решений. Что касается производительности, ожидается более чем двукратный прирост.

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«Чистая» производительность растеризации может увеличиться в два раза, но наибольший рывок AMD сделает в трассировке лучей, здесь ожидается ещё больший прирост. Исходя из этих прогнозов специалисты Wccftech предполагают, что в растеризации новый флагман AMD имеет шансы догнать NVDIA GeForce RTX 4090, но в трассировке лучей NVIDIA всё же может остаться лидером с вполне значимым преимуществом. Но пока загадывать рано, скоро презентация, где AMD наверняка представит результаты внутреннего тестирования.

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Также инсайдер намекнул на отличные показатели энергопотребления, назвав уровень TBP стандартных решений потрясающим, что вместе с остальными предсказаниями может говорить о довольно высокой эффективности решений. Презентация видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 была назначена представителями компании на 3 ноября, первые модели ожидаются в продаже в этом году.

Источник: @Greymon55 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ