До презентации видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 остаётся не так много времени, интересно, чем компания ответит на новые модели конкурента. Слухов в последнее время не так много, но сегодня известный в Twitter* инсайдер @Greymon55 опубликовал серию сообщений с намёками об уровне производительности и эффективности новинок. Ресурс Wccftech обратил внимание на сообщения и собрал все их воедино. Итак, по данным инсайдера, партнёры AMD уже получили графические процессоры и тестируют их, возможно, вместе с прототипами своих будущих решений. Что касается производительности, ожидается более чем двукратный прирост.
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«Чистая» производительность растеризации может увеличиться в два раза, но наибольший рывок AMD сделает в трассировке лучей, здесь ожидается ещё больший прирост. Исходя из этих прогнозов специалисты Wccftech предполагают, что в растеризации новый флагман AMD имеет шансы догнать NVDIA GeForce RTX 4090, но в трассировке лучей NVIDIA всё же может остаться лидером с вполне значимым преимуществом. Но пока загадывать рано, скоро презентация, где AMD наверняка представит результаты внутреннего тестирования.
Также инсайдер намекнул на отличные показатели энергопотребления, назвав уровень TBP стандартных решений потрясающим, что вместе с остальными предсказаниями может говорить о довольно высокой эффективности решений. Презентация видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 была назначена представителями компании на 3 ноября, первые модели ожидаются в продаже в этом году.
- Источник:
- @Greymon55 в Twitter*
- Wccftech
- * заблокирован в РФ