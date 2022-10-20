Какие видеокарты представят, всё ещё неизвестно.

О запланированной на 3 ноября презентации видеокарт Radeon RX 7000 ещё 20 сентября сообщил в своём Twitter* @sherkelman Скотт Херкельман (Scott Herkelman), старший вице-президент и генеральный директор графического направления в AMD. Сегодня компания сообщила подробности на своём официальном сайте, все планы в силе и через две недели состоится очередная трансляция together we advance_gaming на официальном YouTube канале AMD — там новые видеокарты и покажут, также раскрыв подробности о высокопроизводительной и энергоэффективной архитектуре RDNA 3.

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Начнётся трансляция в 13:00 по тихоокеанскому времени или в 23:00 по московскому времени. На сайте AMD запись появится спустя несколько часов после окончания мероприятия. На данный момент неизвестно, какие видеокарты компания планирует представить, да и в целом интенсивность появление слухов о новой серии снизилась, из последнего: несколько моделей Radeon RX 7000 заметили в калькуляторе блоков питания Enermax, а также один из инсайдеров накануне предсказал многократный прирост производительности в растеризации и трассировке лучей.

Источник: AMD * заблокирован в РФ