В онлайн-калькуляторе мощности блоков питания компании Enermax появились видеокарты нового поколения от NVIDIA и AMD. В случае с NVIDIA, в списке присутствуют не только выпущенные GeForce RTX 4090 и 4080 на 16/12 ГБ, но и ещё не анонсированные RTX 4070 и 4060. В случае с AMD онлайн-калькулятор позволяет выбрать для расчёта четыре модели из серии Radeon RX 7000. Непонятно, добавлены ли в калькулятор официальные значения от производителей или информация частично основана на ожиданиях инженеров Enermax, во всяком случае, значения энергопотребления выглядят довольно правдоподобно.
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Специалисты ресурса VideoCardz рассмотрели сборки на основе Intel Core i9-12900KF, 32 ГБ DDR5, системой охлаждения, накопителем M.2 SSD и в предположении, что эти компоненты потребляют до 400 Вт рассчитали мощность видеокарт. Для RTX 4090 и двух вариантов 4080 значения получились 450 Вт, 320 Вт и 285 Вт соответственно, что совпадает со спецификациями производителя и немного повышает вероятность достоверности значений для других видеокарт:
- RTX 4070 – БП 684 Вт, TGP ~285 Вт
- RTX 4060 – БП 598 Вт, TGP ~200 Вт
Из серии видеокарт AMD Radeon RX 7000 в онлайн-калькуляторе присутствуют модели RX 7950XT, RX 7900XT, RX 7800XT и RX 7700XT. Интересно увидеть здесь RX 7950XT, когда-то инсайдеры называли такую модель, в последний раз номер 7950 принадлежал одному из флагманов серии видеокарт Radeon HD 7000 на базе архитектуры GCN, она была представлена примерно 11 лет назад. Вот что получилось по показателям мощности:
- RX 7950XT – БП 822 Вт, TBP ~420 Вт
- RX 7900XT – БП 730 Вт, TBP ~330 Вт
- RX 7800XT – БП 700 Вт, TBP ~300 Вт
- RX 7700XT – БП 598 Вт, TBP ~200 Вт
AMD намеревается представить серию видеокарт Radeon RX 7000 3 ноября, ждать ещё примерно месяц.
- Источник:
- Enermax Power Supply Calculator
- VideoCardz