Скорее всего, затронуты процессоры на базе архитектуры Zen первого поколения.

Mozilla в кратчайшие сроки устранила ошибку в Firefox 106, из-за которой владельцы систем с процессорами AMD на базе архитектуры Zen первого поколения могли сталкиваться со сбоями в работе новой версии веб-браузера. Об этом сообщает gHacks со ссылкой на портал отслеживания ошибок Mozilla, где баг был зарегистрирован вчера, исправление выйдет в качестве небольшого обновления до версии 106.0.1 сегодня, 20 октября.

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Автоматическое распространение обновления Firefox 106 началось пару дней назад. В числе нововведений: редактирование PDF документов с поддержкой набора текста и рисования, новая вкладка Firefox View для быстрого и удобного просмотра недавней истории посещения и доступа к вкладкам на мобильных устройствах, возможность быстрого создания ярлыков для запуска в приватном режиме, а также новые темы оформления, которые будут доступны в течение ограниченного периода времени.