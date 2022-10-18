Mozilla официально сообщила о релизе Firefox 106, с новым значимым обновлением компания продолжает повышать конфиденциальность и продуктивность работы в браузере. Описание нового релиза начинается с кнопки перехода к приватному просмотру, речь идёт о возможности добавления на панель задач или рабочий стол ярлыка, по нажатию на который браузер сразу будет запускаться в приватном режиме.
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Далее интереснее, в Firefox 106 реализован новый инструмент Firefox View — отдельная страница позволит легко управлять открытыми вкладками на разных устройствах и недавней историей просмотра. Вкладка Firefox View закреплена в самом начале панели вкладок, но её можно перенести или отключить. Переносится вкладка Firefox View как и все остальные инструменты — в настройке панели инструментов, перейти в этот режим можно из контекстного меню, кликнув правой клавишей мыши на панели. Так Firefox View можно разместить среди кнопок остальных инструментов и вызывать по нажатию. Если нововведение вообще не интересует, в about:config есть новая настройка browser.tabs.firefox-view. Следующее нововведение в Firefox 106 касается настроек внешнего вида, появилось 18 новых ярких цветовых тем Colorways, они будут доступны до 17 января следующего года.
Появились базовые возможности для редактирования PDF документов: ввод текста, рисование и добавление подписей. А владельцы устройств компании Apple под управлением macOS 10.15 и новее теперь могут воспользоваться встроенной в браузер функцией распознавания текста на изображениях, также к процессу можно подключить встроенный в macOS экранный диктор VoiceOver и он прочитает распознанный текст.