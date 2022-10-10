Новый цикл развития DDR5 памяти начинается.

Ожидается, что обновление платформ AMD и Intel будет сопровождаться появлением ещё более быстрых модулей памяти DDR5, например, компания Team Group уже представила комплекты DDR5-7200 и подготавливает DDR5-7600. Судя по QVL списку компании GIGABYTE, модули основаны на чипах памяти Hynix нового степпинга A. Также GIGABYTE сообщает, что модули Team Group уже были протестированы на новых материнских платах LGA 1700, Z790 AORUS XTREME и MASTER. Не обошлось без разгона — специалистам GIGABYTE удалось добиться скорости 7950 МТ/с, правда потребовался дополнительный обдув для охлаждения.



Источник: GIGABYTE демонстрирует работу DDR5-7600 в паре с Intel Core i9-13900K и Z790 AORUS MASTERИсточник: GIGABYTE

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Компания считает, что DDR5-7200 является новой отправной точкой для таких плат, как AORUS XTREME и MASTER — они могут похвастаться экранированными разъёмами и дорожками DIMM, оптимизированной схемой дорожек для их наилучшего расположения, наименьшей длины и снижения импеданса, а также широкими возможностями настройки ПО.

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К слову, летом в известной утилите AIDA64 появилась поддержка модулей памяти DDR5 со скоростью вплоть до 9400 МТ/с. Когда такие варианты появятся на рынке, неизвестно, но с учётом того, что сейчас потребительские модули уже могут приблизиться к отметке 8000 МТ/с, вполне вероятно, что долго ждать не придётся.