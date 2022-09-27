Компания Team Group официально представила обновление оперативной памяти DDR5 под брендом T-FORCE, теперь самыми быстрыми модулями в ассортименте производителя становятся варианты DDR5-7200 и появятся они в серии DELTA RGB DDR5.
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Как отмечает производитель, эта быстрая память будет отлично сочетаться с процессорами Intel Core 13-го поколения и материнскими платами на базе чипсетов Intel 700-серии. К слову, презентацию новинок Intel ожидают уже сегодня, а сверхбыстрые модули Team Group пару дней назад заметили на торговой площадке Newegg.
Team Group напоминает, что, кроме высокой скорости, основными достоинствами памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5 является система охлаждения с радиатором из алюминиевого сплава и специальной термопрокладкой с отличными теплофизическими свойствами и хорошей адгезией к поверхности. Кроме того, модули сертифицированы ведущими производителями плат ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE и MSI, и совместимы с программным обеспечением для настройки и управления RGB подсветкой от этих производителей.
- Источник:
- Team Group
- TechPowerUp