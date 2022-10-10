Такие цены можно увидеть на моментальных распродажах.

Близится начало продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии, рекомендованная цена на новинки высокого класса начинается от 899 долларов США за модель RTX 4080 12 ГБ и в некоторых избранных играх с DLSS она может быть быстрее RTX 3080 Ti и даже RTX 3090 Ti, первоначальная рекомендованная цена которых составляла 1199/1499 USD соответственно. Цены на видеокарты текущего поколения стремительно снижались уже на протяжении нескольких месяцев, что также было обусловлено большими запасами. И вот, в октябре стоимость различных сторонних вариантов RTX 3090 на американской торговой площадке Newegg снизилась уже до 950 USD, сообщает Hardware Time’s, а на одной из распродаж Best Buy вариант Gaming X Trio от MSI продавался за 840 USD.

Кто-то могу успеть купить RX 6900 XT за 639,99 долларов США на Newegg . Источник: Hardware Time's

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Продолжают дешеветь и видеокарты AMD, компания представит новую линейку 3 ноября. Модели текущего поколения значительно подешевели, например, Radeon RX 6900 XT в исполнении Phantom Gaming D от ASRock теперь стоит около 670 USD, рекомендованная цена на модель была установлена компанией на уровне 999 USD и недавно снижена на 50 USD. Как и в случае с RTX 3090, вариант MSI Gaming X Trio продавался ещё дешевле, цена снижалась до 630 USD во время быстрой распродажи.