Близится начало продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии, рекомендованная цена на новинки высокого класса начинается от 899 долларов США за модель RTX 4080 12 ГБ и в некоторых избранных играх с DLSS она может быть быстрее RTX 3080 Ti и даже RTX 3090 Ti, первоначальная рекомендованная цена которых составляла 1199/1499 USD соответственно. Цены на видеокарты текущего поколения стремительно снижались уже на протяжении нескольких месяцев, что также было обусловлено большими запасами. И вот, в октябре стоимость различных сторонних вариантов RTX 3090 на американской торговой площадке Newegg снизилась уже до 950 USD, сообщает Hardware Time’s, а на одной из распродаж Best Buy вариант Gaming X Trio от MSI продавался за 840 USD.
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Продолжают дешеветь и видеокарты AMD, компания представит новую линейку 3 ноября. Модели текущего поколения значительно подешевели, например, Radeon RX 6900 XT в исполнении Phantom Gaming D от ASRock теперь стоит около 670 USD, рекомендованная цена на модель была установлена компанией на уровне 999 USD и недавно снижена на 50 USD. Как и в случае с RTX 3090, вариант MSI Gaming X Trio продавался ещё дешевле, цена снижалась до 630 USD во время быстрой распродажи.
- Источник:
- Hardware Time's