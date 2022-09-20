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AMD напомнила о высокой энергоэффективности своих видеокарт
В преддверии презентации конкурента.
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Компания AMD решила напомнить об энергоэффективности своей графической архитектуры RDNA прямо перед предполагаемой презентацией новых видеокарт NVIDIA GeForce. В сообществе AMD появилась новая публикация «Повышение производительности на ватт во благо геймеров», автором которой стал Сэм Наффцигер (Sam Naffziger), старший вице-президент, научный сотрудник и архитектор в AMD.

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Специалист отметил, что при разработке новой графической архитектуры базовые принципы были переосмыслены и компания приняла несколько смелых решений для улучшения дизайна и повышения энергоэффективности. Решения оправдали себя во всех линейках продуктов. Графические ускорители AMD не требуют заоблачной мощности, дешевле в производстве, выделяют меньше тепла и работают тише, предлагая при этом высокую производительность и поддержку современных технологий, отмечается в публикации.

Наффцигер напоминает, что при переходе от архитектуры GCN к RDNA компания добилась 50% повышения производительности на ватт. Второе поколение RDNA 2 было на 65% эффективнее первого и при этом использовало тот же 7-нм техпроцесс. Новая архитектура RDNA 3 обеспечит повышение эффективности более 50%, новые графические процессоры основаны на 5-нм техпроцессе.

Источник: AMD Community

Компания приводит слайд, где видеокарты текущего поколения RX 6000 опережают своих конкурентов по производительности на доллар, подавляющее большинство моделей лучше и по производительности на ватт. Например, AMD считает, что RX 6900 XT на 19% и 17% превосходит NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti по показателям FPS/$ и FPS/Вт соответственно. Из общего списка выбиваются только RX 6750 XT и RX 6500 XT, которые по FPS/Вт конкурентов не опередили, но по подсчётам AMD являются гораздо более выгодной покупкой по соотношению цены и производительности.

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В RDNA 3 разработчики продолжили совершенствовать систему адаптивного управления питанием, чтобы устанавливать рабочие точки для конкретных рабочих нагрузок и гарантировать, что каждый компонент графического процессора использует только необходимую мощность. А новое поколение кэш-памяти Infinity Cache позволит снизить энергопотребление подсистемы памяти.

Источник:
AMD Community
Tom's Hardware
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#amd #видеокарты
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