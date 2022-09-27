AMD впервые предложит с процессорами Ryzen 7000 поддержку инструкций AVX-512. Многие потребители «прохладно» относятся к этому нововведению, но любители эмуляторов игровых консолей знают, что наличие этого набора инструкций может значительно улучшить производительность, в том числе, популярного эмулятора PlayStation 3 под названием RPCS3.
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Поддержка инструкций AVX-512 внедрена в RPCS3 уже довольно давно и разработчики неоднократно обращали внимание на прирост производительности при наличии у процессора этого набора инструкций. В связи с выходом новых процессоров AMD разработчики напоминают в Twitter* проекта @rpcs3, что старые сборки не могут обнаружить поддержку AVX-512 на новых процессорах AMD, либо нужно вручную включать эту поддержку, однако теперь в последнем обновлении RPCS3 всё работает «из коробки» и не требует дополнительных действий. Поэтому владельцам AMD Ryzen 7000 и пользователям RPCS3 необходимо установить новейшую сборку, если они хотят получить преимущества от наличия AVX-512.
Наличие AVX-512 должно поспособствовать процессорам AMD Ryzen 7000 обрести популярность у любителей эмуляторов игровых консолей. Это не только RPCS3, но и многие другие эмуляторы, некоторые из которых упоминались ранее, в списке присутствует и Xenia — эмулятор Microsoft Xbox 360.
- Источник:
- RPCS3 @rpcs3 в Twitter*
- OC3D
- * заблокирован в РФ