Сравнение проводили на примере игры God of War 3 с процессором Intel Core i9-12900K.

Разработчики эмулятора RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 ранее обращали внимание, что наличие у процессора инструкций AVX-512 крайне положительно сказывается на производительности — вот и пример, когда AVX-512 может пригодиться в играх. На днях один из разработчиков RPCS3 под псевдонимом Whatcookie опубликовал подробную статью о влиянии 512-битных инструкций на производительность эмулятора, среди преимуществ специалист упоминает:

увеличенный регистровый файл, в 4 раза больше, чем в AVX2

новые кодировки старых инструкций

наличие масочных регистров

реклама

Погрузиться в технические подробности можно в блоге автора, большинству будут интересны конечные результаты — для этого разработчик протестировал игру God of War 3 с процессором Intel Core i9-12900K и получил следующие результаты:

SSE2: 5 FPS

SSE4.1: 166 FPS

AVX2: 187 FPS

AVX-512: 242 FPS

Производительность эмулятора при работе с SSE2 инструкциями недостаточна для нормального игрового процесса, переход на SSE 4.1 даёт огромное преимущество, которое за счёт AVX2 можно увеличить ещё на 13%, но это не сравнится с производительностью при наличии AVX-512 — в той же сцене удаётся добиться на 30% большего FPS. И это не самая тяжёлая сцена, в других наличие инструкций может спасти от падения производительности ниже комфортного уровня.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Intel отключает AVX-512 в своих потребительских процессорах, как известно, в Alder Lake-S этот набор инструкций был только в быстрых ядрах Golden Cove процессоров старых ревизий. Найти их ещё можно, отличительные признаки обсуждались ранее, но это ещё пол дела, нужно иметь и материнскую плату, которая позволит включить AVX-512. AMD наоборот обещает поддержку AVX-512 в новых процессорах Ryzen 7000 (Raphael), поэтому они могут получить предпочтение у любителей PlayStation 3 игр, которые ныне пользуются эмулятором. Whatcookie отмечает, что эмулятор PlayStation 2 PCSX2 тоже должен иметь преимущества от AVX-512.