Разработчики эмулятора RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 ранее обращали внимание, что наличие у процессора инструкций AVX-512 крайне положительно сказывается на производительности — вот и пример, когда AVX-512 может пригодиться в играх. На днях один из разработчиков RPCS3 под псевдонимом Whatcookie опубликовал подробную статью о влиянии 512-битных инструкций на производительность эмулятора, среди преимуществ специалист упоминает:
- увеличенный регистровый файл, в 4 раза больше, чем в AVX2
- новые кодировки старых инструкций
- наличие масочных регистров
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Погрузиться в технические подробности можно в блоге автора, большинству будут интересны конечные результаты — для этого разработчик протестировал игру God of War 3 с процессором Intel Core i9-12900K и получил следующие результаты:
- SSE2: 5 FPS
- SSE4.1: 166 FPS
- AVX2: 187 FPS
- AVX-512: 242 FPS
Производительность эмулятора при работе с SSE2 инструкциями недостаточна для нормального игрового процесса, переход на SSE 4.1 даёт огромное преимущество, которое за счёт AVX2 можно увеличить ещё на 13%, но это не сравнится с производительностью при наличии AVX-512 — в той же сцене удаётся добиться на 30% большего FPS. И это не самая тяжёлая сцена, в других наличие инструкций может спасти от падения производительности ниже комфортного уровня.
Intel отключает AVX-512 в своих потребительских процессорах, как известно, в Alder Lake-S этот набор инструкций был только в быстрых ядрах Golden Cove процессоров старых ревизий. Найти их ещё можно, отличительные признаки обсуждались ранее, но это ещё пол дела, нужно иметь и материнскую плату, которая позволит включить AVX-512. AMD наоборот обещает поддержку AVX-512 в новых процессорах Ryzen 7000 (Raphael), поэтому они могут получить предпочтение у любителей PlayStation 3 игр, которые ныне пользуются эмулятором. Whatcookie отмечает, что эмулятор PlayStation 2 PCSX2 тоже должен иметь преимущества от AVX-512.
- Источник:
- Whatcookie, GitHub
- Wccftech