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Наличие AVX-512 даст процессорам AMD Ryzen 7000 преимущество во многих эмуляторах игровых консолей
Наличие инструкций должно существенно повысить производительность.
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Наверняка, наличие AVX-512 инструкций для рядового потребителя не является ключевым фактором при выборе процессора. Польза от них определённо есть, например, в научных расчётах, различных приложениях, где задействован ИИ, и т.д. Считается, что для игр пользы от AVX-512 нет, однако, на самом деле, любители эмуляторов игровых консолей могут рассчитывать на большой прирост производительности.

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Инженер по компьютерной графике из Riot Games, известный в Twitter* под псевдонимом @Wunkolo, отметил, что процессоры AMD Zen 4 с AVX-512 могут иметь значительное преимущество в эмуляторах игровых консолей, таких как Yuzu. Инженер заявляет, что уже несколько лет работает над интеграцией поддержки AVX-512 в ряд эмуляторов и эта работа оказалась очень полезной в связи с выходом новых процессоров AMD, передаёт Wccftech. В списке эмуляторов, над которыми поработал специалист, присутствуют:

  • Yuzu (Nintendo Switch)
  • Citra (Nintendo 3DS)
  • Vita3K (PlayStation Vita)
  • Xenia (Microsoft Xbox 360)

Инженер заявляет, что он добавлял поддержку AVX-512 в эти эмуляторы до того, как это считалось «крутым».

Также разработчики эмулятора PlayStation 3 под названием RPCS3 несколько раз обращали внимание на прирост производительности, который можно получить при наличии AVX-512 — прирост действительно существенный, до 30%.

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В новых процессорах Intel Alder Lake инструкции AVX-512 отключены, их можно задействовать на ранних ревизиях процессоров Alder Lake и старых версиях BIOS на некоторых материнских платах, также для этого потребуется отключить эффективные ядра. В новых ревизиях инструкции должны были окончательно отключить на физическом уровне. Напротив, AMD в новых процессорах Ryzen 7000 добавила AVX-512, возможно, это сделает их предпочтительным выбором для любителей эмуляторов.

Источник:
@Wunkolo в Twitter*
Wccftech
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#amd #процессоры #amd ryzen
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