Отличное решение для рабочих задач и мультимедиа.

Некоторые особенности интегрированной графики в новых процессорах AMD Ryzen 7000 стали известны ещё после первой презентации на Computex 2022. Также о преимуществах наличия iGPU во всех процессорах линейки рассказывал Роберт Хэллок (Robert Hallock), занимающий тогда должность руководителя отдела технического маркетинга AMD, недавно специалист покинул компанию. Интегрированная графика основана на архитектуре RDNA 2 и родственна тем решениям, что используются в мобильных APU Ryzen 6000. Конечно же конструкция настольных процессоров иная, здесь используются чиплетный, а не монолитный дизайн, и графика располагается в 6-нм кристалле ввода-вывода IOD. Сегодня, в день снятия эмбарго на обзоры, появились наглядные слайды, демонстрирующие все эти основные особенности и преимущества:



Источник: VideoCardz Здесь 128 потоковых процессоров SP, 4 блока рендеринга ROP в RB+, 8 текстурных блоков TMUИсточник: AMD

Поддержка кодирования и декодирования форматов H.264 и H.265 (HEVC).

Поддержка декодирования формата AV1.

Поддержка спецификаций разъёмов HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и Type-C в режиме DisplayPort с выводом изображения вплоть до разрешения 4K с частотой обновления 60 Гц. К слову, мобильные процессоры AMD Ryzen 6000 одними из первых прошли сертификацию VESA на совместимость со стандартом DisplayPort 2.0 UHBR. Как отмечает VideoCardz, поддержкой DP 2.0 не может похвастаться даже NVIDIA GeForce RTX 4090.

Поддержка Hybrid Graphics — видеовыходы интегрированной графики можно использовать для вывода изображения, даже если установлена дискретная видеокарта, объясняет AnandTech.

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Что касается производительности, по данным TechPowerUp, в среднем она выше чем у UHD 770 в Intel Core i9-12900K и даже позволяет поиграть в некоторые игры на минимальных настройках в разрешении 720p, а иногда даже 1080p, но на многое рассчитывать не стоит — это не игровой вариант. А вот за счёт поддержки работы с современными форматами контента, мультимедиа возможности у встройки отличные, особенно стоит отметить декодирование AV1, формат постепенно будет распространяться на видео-платформах и сервисах.

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В дополнение приводится слайд с принципиальной блок-схемой всего кристалла IOD, здесь стоит обратить внимание на поддержку оперативной памяти DDR5-5200, как говорится, из коробки; оптимизации питания, унаследованные от мобильных Ryzen 6000, показавших высокую эффективность в ноутбуках; а также 28 линий PCIe Gen5.