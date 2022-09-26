Некоторые особенности интегрированной графики в новых процессорах AMD Ryzen 7000 стали известны ещё после первой презентации на Computex 2022. Также о преимуществах наличия iGPU во всех процессорах линейки рассказывал Роберт Хэллок (Robert Hallock), занимающий тогда должность руководителя отдела технического маркетинга AMD, недавно специалист покинул компанию. Интегрированная графика основана на архитектуре RDNA 2 и родственна тем решениям, что используются в мобильных APU Ryzen 6000. Конечно же конструкция настольных процессоров иная, здесь используются чиплетный, а не монолитный дизайн, и графика располагается в 6-нм кристалле ввода-вывода IOD. Сегодня, в день снятия эмбарго на обзоры, появились наглядные слайды, демонстрирующие все эти основные особенности и преимущества:
Источник: AMD и VideoCardz
- Поддержка кодирования и декодирования форматов H.264 и H.265 (HEVC).
- Поддержка декодирования формата AV1.
- Поддержка спецификаций разъёмов HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и Type-C в режиме DisplayPort с выводом изображения вплоть до разрешения 4K с частотой обновления 60 Гц.
- Поддержка Hybrid Graphics — видеовыходы интегрированной графики можно использовать для вывода изображения, даже если установлена дискретная видеокарта, объясняет AnandTech.
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Что касается производительности, по данным TechPowerUp, в среднем она выше чем у UHD 770 в Intel Core i9-12900K и даже позволяет поиграть в некоторые игры на минимальных настройках в разрешении 720p, а иногда даже 1080p, но на многое рассчитывать не стоит — это не игровой вариант. А вот за счёт поддержки работы с современными форматами контента, мультимедиа возможности у встройки отличные, особенно стоит отметить декодирование AV1, формат постепенно будет распространяться на видео-платформах и сервисах.
В дополнение приводится слайд с принципиальной блок-схемой всего кристалла IOD, здесь стоит обратить внимание на поддержку оперативной памяти DDR5-5200, как говорится, из коробки; оптимизации питания, унаследованные от мобильных Ryzen 6000, показавших высокую эффективность в ноутбуках; а также 28 линий PCIe Gen5.
- Источник:
- VideoCardz
- AnandTech
- TechpowerUp