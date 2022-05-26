Компания AMD решила снабдить все процессоры Ryzen 7000 интегрированной графикой, она встраивается в кристалл ввода-вывода (IOD). Немного подробнее о причинах такого решения и технических особенностях интегрированной графики рассказали специалисты компании AMD на недавнем подкасте The Full Nerd издания PCWorld.
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Руководитель отдела технического маркетинга AMD Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) сказал (41:15), что компания по-прежнему считает основную линейку AMD Ryzen 7000 процессорами, а не APU, поскольку графика, интегрированная в IOD, не предлагает большого количества вычислительных блоков и предназначена для базовых задач. Компания по-прежнему продолжит выпускать отдельные модели с «большой» интегрированной графикой и эти продукты уже будут позиционироваться как APU. Специалист выделил три основных преимущества интеграции графики во все продукты:
- это значительно расширяет спектр применения на коммерческом рынке и даст компании преимущество при адаптации продуктов для бизнес сегмента
- это запасной вариант, который пригодится при возникновении проблем с дискретной видеокартой
- это просто позволит собрать ПК, если все компоненты в наличии, а покупка видеокарты затянулась
Главный архитектор игровых решений Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) отметил, что интегрированная графика позволит воспользоваться преимуществами энергосберегающих Smart-технологий, правда говорилось это применительно к ноутбукам, возможно, стоит ожидать, что на настольных ПК теперь все эти технологии будут работать аналогично.
Также Роберт Хэллок подтвердил (50:40), что интегрированная графика AMD Ryzen 7000 получит тот же медиа-движок, что и мобильные процессоры Ryzen 6000, в последних медиа-движок обновили, в том числе, используется обновлённый блок VCN версии 3.1, поддерживается декодирование AV1. Стоит напомнить, что интегрированная графика Ryzen 6000 сертифицирована VESA и поддерживает DP 2.0 UHBR (80 Гбит/с).
- Источник:
- PCWorld The Full Nerd, YouTube