Новые возможности подключения без сжатия видеопотока.

Накануне ассоциация стандартизации видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA) сообщила об успешной сертификации первых продуктов, совместимых с новым высокоскоростным стандартом DisplayPort 2.0 UHBR (Ultra-high Bit Rate). В сертификации участвовало оборудование AMD, Realtek и Mediatek. В качестве сертифицированного исходного устройства использовались новейшие APU AMD Ryzen 6000 с интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2.

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Программа сертификации UHBR, также известная как Compliance Test Specification или CTS, основана на стандарте DisplayPort 2.0 и содержит ряд очень интересных нововведений. Уровень пропускной способности UHBR позволит реализовать через один выход новые варианты подключения без сжатия видеопотока DSC — это 8K 60 Гц, 4K 240 Гц, два дисплея 4K 120 Гц или четыре дисплея 4K 60 Гц, все варианты поддерживают HDR. Как известно, сам по себе DisplayPort 2.0 поддерживает разрешение 16K с частотой 60 Гц и HDR, но только со сжатием. Таким образом, новый стандарт UHBR предлагает HDR, большую частоту обновления, отсутствие сжатия и новый вариант подключения четырёх экранов, который ранее был недоступен.