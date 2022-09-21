Даже если так, толку от этого будет не так много.

Представленная вчера компанией NVIDIA новая версия технологии масштабирования DLSS 3 поразила многих, теперь технология может генерировать полный кадр, а не отдельные пиксели для повышения разрешения исходного изображения, к тому же DLSS 3 работает совместно с технологией снижения отклика NVIDIA Reflex.

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Для создания кадров алгоритмам DLSS 3 необходимы текущий и предыдущий кадр, векторы движения и данные о глубине сцены, а также поле оптического потока. Поле оптического потока (Optical Flow Accelerator, OFA), в частности, содержит информацию о направлении и скорости, с которой пиксели перемещаются от одного кадра к другому. Это позволяет точно реконструировать геометрию и эффекты, полностью создавая новые кадры.





Поддержка DLSS 3 является одной из «изюминок» новой архитектуры Ada Lovelace, только сейчас производительность и качество ускорителя оптического потока достигли отметки, позволяющей генерировать дополнительные кадры: «DLSS 3 опирается на ускоритель оптического потока, который был значительно улучшен в Ada по сравнению с Ampere — он и быстрее, и качественнее», — цитирует Wccftech сообщение инженера NVIDIA Брайана Катандзаро (Bryan Catanzaro) в Twitter* @ctnzr.

«OFA существует в графических процессорах со времен Turing. Однако в Ada он значительно быстрее и качественнее, и мы полагаемся на него в DLSS 3», — рассказал специалист, также объяснив, почему компания не поддерживает технологию на видеокартах Turing и Ampere: «Потому что тогда покупатели [прим. RTX 20 и 30] будут считать, что DLSS 3 лагает, имеет плохое качество изображения и не повышает FPS».





Не исключено, что в будущем технология всё-таки заработает на видеокартах RTX прошлых поколений, может быть, такая возможность появится на каком-то этапе совершенствования алгоритмов DLSS 3, когда они станут менее требовательны, но в любом случае, тот же уровень качества и производительности для владельцев видеокарт RTX предыдущих поколений будет недоступен: «Теоретически возможно, что с дополнительными исследованиями и разработками мы сможем заставить эту технологию работать на других видеокартах, хотя это не принесет такой пользы. Текущая версия работает только с картами серии 4000».

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Стоит напомнить, что поддержка DLSS 3 заявлена уже для более чем 35 игр и приложений. Владельцы предыдущих решений RTX вместо DLSS 3 смогут активировать в этих проектах связку DLSS 2 и NVIDIA Reflex.