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AMD представила первые APU Ryzen и Athlon семейства Mendocino
Это три модели, сочетающие архитектуры Zen 2 и RDNA 2.
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Источник: AMD и Wccftech

По сообщениям СМИ, сегодня AMD представила мобильные APU семейства Mendocino. Впервые о Mendocino рассказали на выставке Computex 2022, эти APU довольно необычные, в них сочетается архитектура процессорных ядер Zen 2 и графическая архитектура RDNA 2, для производства используется 6-нм техпроцесс, поддерживается LPDDR5 память. Решения ориентированы на недорогие ноутбуки и предлагают производительность, достаточную для решения базовых задач, будь то рабочие нагрузки, учёба или развлечения.

Источник: AMD Community

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Как сообщает HotHardware и Wccftech, процессоры Mendocino представлены моделями Ryzen и Athlon, буквенно-цифровое обозначение они получили уже по новой схеме. Самым производительным вариантом является Ryzen 5 7520U — 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой 4,3 ГГц, а также 6 МБ кэш-памяти. Далее следует Ryzen 3 7320U, та же конфигурация ядер и кэша, но максимальная частота на 200 МГц ниже. Замыкает стартовый состав Athlon Gold 7220U и тут уже конфигурация попроще, только 2 ядра и 4 потока с частотой до 3,7 ГГц, кэш-памяти 5 МБ.

Источник: AMD и HotHardware

Все процессоры оснащаются интегрированной графикой Radeon 610M и укладываются в теплопакет от 8 до 15 Вт, последнее позволяет гарантировать типовым устройствам до 12 часов автономной работы. Графика поддерживает аппаратное декодирование AV1, официально количество вычислительных блоков CU пока не подтверждено, считается, что их будет два.

AMD заявляет о существенном преимуществе Ryzen 3 7320U над процессором Intel Core i3-1115G4, так в тесте продуктивности PCMark 10 модель до 31% быстрее, в Cinebench R23 до 58%, а в 7-Zip аж до 80%.

Кроме того, компания отмечает повышенную безопасность устройств на базе Mendocino, в APU встроен чип безопасности Microsoft Pluton. Ранее ресурс Phoronix обратил внимание на проблемы с установкой операционных систем Linux на ноутбуки с Microsoft Pluton из-за конфигурации, при которой протокол безопасной загрузки UEFI Secure Boot принимал только цифровые ключи Microsoft. Позже ресурс дополнил публикацию официальной информацией от AMD, если кратко, устанавливать Linux можно и для этого в UEFI должна быть специальная настройка, разрешающая сторонние ключи.

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Ноутбуки на базе Mendocino появятся в 4 квартале этого года, уже названы такие модели, как Acer Aspire 3 и Lenovo IdeaPad 1, также свои решения готовят компании HP и ASUS. Ожидаемая стоимость от 399 до 699 долларов США, но отмечается, что Mendocino могут гибко применяться в различных конфигурациях, а значит можно ожидать и более бюджетных устройств.

Источник:
HotHardware
Wccftech
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#amd #процессоры
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