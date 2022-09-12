Представить флагманскую модель должны на ближайшей конференции NVIDIA.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 уже были замечены в каталогах некоторых торговых площадок, а сегодня довольно большой список моделей от GIGABYTE обнаружили в ЕЭК. Это ещё не все, один из редакторов китайского технического форума ChipHell под псевдонимом nApoleon назвал предполагаемые даты запуска новых моделей, сообщает Wccftech, первая может появиться в октябре.

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В этом году NVIDIA может выпустить видеокарты RTX 4090 и RTX 4080, однако информатор даёт понять, что планы всё ещё могут измениться и точные сроки неизвестны. Как и предсказывалось ранее, первой появится производительная модель RTX 4090, ожидать её стоит в октябре, как уточняет Wccftech, 22 числа. Высока вероятность того, что анонс или полноценная презентация этой модели состоится 20 сентября.

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Модели RTX 4080 должны появиться через месяц после выхода флагмана. Также Wccftech со ссылкой на свои источники подтверждает предыдущий слух о подготовке двух вариантов RTX 4080, в числе отличий которых разные печатные платы, уровни мощности и конфигурации памяти.