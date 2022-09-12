Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 уже были замечены в каталогах некоторых торговых площадок, а сегодня довольно большой список моделей от GIGABYTE обнаружили в ЕЭК. Это ещё не все, один из редакторов китайского технического форума ChipHell под псевдонимом nApoleon назвал предполагаемые даты запуска новых моделей, сообщает Wccftech, первая может появиться в октябре.
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В этом году NVIDIA может выпустить видеокарты RTX 4090 и RTX 4080, однако информатор даёт понять, что планы всё ещё могут измениться и точные сроки неизвестны. Как и предсказывалось ранее, первой появится производительная модель RTX 4090, ожидать её стоит в октябре, как уточняет Wccftech, 22 числа. Высока вероятность того, что анонс или полноценная презентация этой модели состоится 20 сентября.
Модели RTX 4080 должны появиться через месяц после выхода флагмана. Также Wccftech со ссылкой на свои источники подтверждает предыдущий слух о подготовке двух вариантов RTX 4080, в числе отличий которых разные печатные платы, уровни мощности и конфигурации памяти.