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В ЕЭК заметили заявку на регистрацию 11 вариантов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 от GIGABYTE
В заявке присутствует только RTX 4090.
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На прошлой неделе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в исполнении компании GIGABYTE внезапно обнаружили в каталогах нескольких австралийских торговых площадок. Теперь компания регистрирует сразу 11 вариантов RTX 4090 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz со ссылкой на находку Twitter* блогера @harukaze5719. Это не означает, что все эти модели появятся, но косвенно подтверждает подготовку к запуску новой серии NVIDIA и видеокарт RTX 4090, других моделей в заявке GIGABYTE нет.

Данные: ЕЭК и VideoCardz

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В списке видны продвинутые варианты AORUS XTREME, включая базовый, с AIO-системой жидкостного охлаждения WATERFORCE и с водоблоком для подключения к кастомной СЖО — WATERBLOCK. Также присутствуют варианты AORUS MASTER и AORUS ELITE. Кроме того, зарегистрированы варианты GAMING, EAGLE и WINDFORCE 3X в базовой версии и с заводским разгоном OC. Как отмечает VideoCardz, интересно то, что вариант AORUS Elite обычно использовался для моделей среднего класса.

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Анонса или презентации новых видеокарт NVIDIA ожидают на специальной трансляции 20 сентября, она пройдёт во время конференции GTC 2022. По слухам, первой в продаже может появиться RTX 4090, также инсайдеры предполагали, что видеокарту могут выпустить в нескольких вариантах с разной мощностью.

Источник:
ЕЭК
@harukaze5719 в Twitter*
VideoCardz
* заблокирован в РФ
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#nvidia #видеокарты #gigabyte
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