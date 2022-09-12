В заявке присутствует только RTX 4090.

На прошлой неделе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в исполнении компании GIGABYTE внезапно обнаружили в каталогах нескольких австралийских торговых площадок. Теперь компания регистрирует сразу 11 вариантов RTX 4090 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz со ссылкой на находку Twitter* блогера @harukaze5719. Это не означает, что все эти модели появятся, но косвенно подтверждает подготовку к запуску новой серии NVIDIA и видеокарт RTX 4090, других моделей в заявке GIGABYTE нет.

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В списке видны продвинутые варианты AORUS XTREME, включая базовый, с AIO-системой жидкостного охлаждения WATERFORCE и с водоблоком для подключения к кастомной СЖО — WATERBLOCK. Также присутствуют варианты AORUS MASTER и AORUS ELITE. Кроме того, зарегистрированы варианты GAMING, EAGLE и WINDFORCE 3X в базовой версии и с заводским разгоном OC. Как отмечает VideoCardz, интересно то, что вариант AORUS Elite обычно использовался для моделей среднего класса.

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Анонса или презентации новых видеокарт NVIDIA ожидают на специальной трансляции 20 сентября, она пройдёт во время конференции GTC 2022. По слухам, первой в продаже может появиться RTX 4090, также инсайдеры предполагали, что видеокарту могут выпустить в нескольких вариантах с разной мощностью.

Источник: ЕЭК @harukaze5719 в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ