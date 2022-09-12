На прошлой неделе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 в исполнении компании GIGABYTE внезапно обнаружили в каталогах нескольких австралийских торговых площадок. Теперь компания регистрирует сразу 11 вариантов RTX 4090 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz со ссылкой на находку Twitter* блогера @harukaze5719. Это не означает, что все эти модели появятся, но косвенно подтверждает подготовку к запуску новой серии NVIDIA и видеокарт RTX 4090, других моделей в заявке GIGABYTE нет.
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В списке видны продвинутые варианты AORUS XTREME, включая базовый, с AIO-системой жидкостного охлаждения WATERFORCE и с водоблоком для подключения к кастомной СЖО — WATERBLOCK. Также присутствуют варианты AORUS MASTER и AORUS ELITE. Кроме того, зарегистрированы варианты GAMING, EAGLE и WINDFORCE 3X в базовой версии и с заводским разгоном OC. Как отмечает VideoCardz, интересно то, что вариант AORUS Elite обычно использовался для моделей среднего класса.
Анонса или презентации новых видеокарт NVIDIA ожидают на специальной трансляции 20 сентября, она пройдёт во время конференции GTC 2022. По слухам, первой в продаже может появиться RTX 4090, также инсайдеры предполагали, что видеокарту могут выпустить в нескольких вариантах с разной мощностью.
- Источник:
- ЕЭК
- @harukaze5719 в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ