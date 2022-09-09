Где там скидки на GeForce RTX 30 были?

NVIDIA готовится к запуску игровых видеокарт нового поколения и запланировала на 20 сентября специальную трансляцию GeForce Beyond. Официально её содержание остаётся неизвестным, но судя по многочисленным слухам, стоит ожидать анонс новых видеокарт. В этом году инсайдеры считают наиболее вероятным выход флагманской модели RTX 4090, похоже, она была замечена в каталогах нескольких австралийских торговых площадок. Известный в Twitter* блогер @momomo_us сообщил о появлении модели в каталогах PCAOS и Computers Perth.

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Никакой информации, кроме цены, в каталогах нет, да и её достоверность остаётся под большим вопросом, вполне вероятно, что это просто заполнитель. Обе площадки указывают примерно одинаковую цену 4550 и 4400 австралийских долларов (AUD) с учётом налогов на вариант GIGABYTE NVIDIA 4090 GAMING OC-24GD. Без налога 10% и в переводе на доллары США по курсу на момент написания получается примерно 2770 USD. Выглядит вполне правдоподобно. Есть вариант AORUS M и он дешевле — 3900 AUD. Без учёта налога цена примерно равна 2400 USD.

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Рекомендованная цена модели текущего поколения RTX 3090 на момент запуска составляла 1499 USD, а ещё более производительный вариант RTX 3090 Ti оценивался в 1999 USD, недавно эти модели получили официальную скидку. Если слухи о двукратном приросте производительности верны, то не исключено, что новые модели будут стоить дороже, тем более новый флагман.