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Инсайдер считает, что варианты GeForce RTX 4080 на 16 ГБ и 12 ГБ могут выпустить одновременно
Как когда-то выпустили две версии GTX 1060.
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Вчерашний слух о подготовке компанией NVIDIA двух вариантов видеокарты GeForce RTX 4080 получил продолжение. Тот же инсайдер, известный в Twitter* под псевдонимом MEGAsizeGPU, утверждает, что обе эти модели выпустят одновременно, как когда-то выпустили две версии GTX 1060 с объёмом видеопамяти 6 ГБ и 3 ГБ. В серии GeForce RTX 30 тоже было выпущено две версии RTX 3080, правда с разрывом практически в два года, в начальной линейке 2020 года была представлена модель с 10 ГБ видеопамяти, а в этом году появилась модель на 12 ГБ, отмечает Wccftech. Конфигурации графического процессора у разных версий GTX 1060 и RTX 3080 отличались, вероятно, этого стоит ожидать и в случае с разными версиями RTX 4080, если они действительно планируются.

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Как отмечает Twitter* инсайдер @kopite7kimi, на самом деле, до сих пор неизвестна точная привязка графических процессоров к той или иной модели видеокарты, поэтому не исключено, что один из вариантов RTX 4080 может в итоге стать совершенно другой моделью, уже неоднократно подчёркивалось, что планы компании могут меняться в самый последний момент.

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В целом, выпуск сразу нескольких версий флагманских видеокарт согласуется с ситуацией на рынке и некоторыми предыдущими слухами. Как известно, количество нереализованных видеокарт GeForce RTX 30 серии довольно велико, а значит компании может быть не выгодно выпускать новые модели, которые могли бы заменить текущие решения. Можно сосредоточиться только на более производительных и более дорогостоящих флагманах нового поколения, но, вероятно, выпускать только одну модель RTX 4090, как предсказывали некоторые инсайдеры, тоже не лучшее решение. Можно разделить каждую флагманскую модель на несколько вариантов и выпустить их все одновременно.

Источник:
MEGAsizeGPU @Zed__Wang в Twitter*
@kopite7kimi в Twitter*
Wccftech
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#nvidia #видеокарты
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