ProjectBeyond — тизер, опубликованный NVIDIA в социальных сетях, получил продолжение. Всё намекает на то, что во время конференции GTC 2022 генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) расскажет о новых игровых видеокартах, но появились и другие вопросы. Первоначально существовали сомнения, что на профессиональной конференции GTC будут представлены игровые решения, теперь же анонсирована специальная трансляция GeForce Beyond, она запланирована на 20 сентября, как и основной доклад Дженсена Хуанга в рамках GTC.
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Ближе к вечеру NVIDIA опубликовала в социальных сетях ребус, разгадали его довольно быстро, но никаких дополнительных ответов он не дал. Зашифрованное сообщение содержало название мероприятия GeForce Beyond и дату 20.09.2022. Сообщество уже фантазирует на тему мероприятия, интересно, какой смысл заложен в название, которое можно перевести как «За гранью». К слову, второй тизер демонстрирует пирамиду, состоящую из отдельных треугольников — тоже можно рассматривать как намёк на принцип работы технологии трассировки лучей, вероятно, здесь нас ожидает что-то грандиозное.
Итак, трансляция GeForce Beyond запланирована на 20 сентября 8:00 по дневному тихоокеанскому времени (PDT), по московскому времени трансляция начнётся в 18:00. Доступна она будет на разных площадках, в том числе, на глобальном YouTube канале NVIDIA GeForce.
- Источник:
- @NVIDIAGeForce в Twitter*
- NVIDIA
- Wccftech
- * заблокирован в РФ