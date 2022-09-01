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В Intel считают, что трассировка лучей на видеокартах Arc A конкурирует или превосходит NVIDIA RTX
В новых технологиях видеокарты Intel должны показывать себя наилучшим образом.
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Сообщество с нетерпением ожидает полноценного выхода на рынок дискретных видеокарт третьего крупного игрока — компанию Intel. Начало уже положено, продажи бюджетной модели Arc A380 месяцами ранее начались в Китае, а теперь она доступна и в других регионах. У видеокарт есть ряд явных преимуществ, например, аппаратная поддержка кодирования и декодирования AV1, наличие фирменных технологий, таких как Smooth Sync и XeSS. Intel уверяет, что масштабирование XeSS обеспечит существенный прирост производительности при высоком качестве, а на видеокартах Arc технология будет работать очень эффективно за счёт наличия блоков ускорения матричных операций XMX.

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Кроме того, каждая из моделей Arc по своим характеристикам смотрится очень неплохо на фоне конкурентов в том же классе. Видеокарты должны быть крайне привлекательны по соотношению производительности в современных DirectX 12 играх и стоимости. Также видеокарты Arc поддерживают трассировку лучей и для этого у них тоже есть специальные блоки, об этом компания рассказывала не так много, но уже в ближайшее время на YouTube канале Intel Graphics должно появиться новое видео с подробностями, а пока представители Intel Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout) в интервью редактору ресурса PCGAmer Джейкобу Ридли (Jacob Ridley) заявили, что уверены в эффективности своего аппаратного решения для ускорения трассировки лучей.

«Наш блок RTU (Ray Tracing Unit) хорошо справляется с задачами трассировки лучей в реальном времени. И вы увидите, что при сравнении трассировки лучей на RTX 3060 и A750 или A770 мы должны показать очень, очень хорошие результаты», — сказали специалисты ресурсу PCGAmer, также отдельно подчеркнув, что их решение в трассировке лучей может быть даже лучше того, что предлагает NVIDIA на текущий момент: «Да, мы определенно конкурируем или даже превосходим NVIDIA в области аппаратного обеспечения для трассировки лучей». Также в статье упоминаются краткие комментарии специалистов об архитектурных особенностях, которые придают им такой уверенности, но подробности станут известны позже.

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На данный момент известно примерное позиционирование модели Arc A750, она должна конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060, обеспечивая лучшую производительность в ряде современных DirectX 12 игр, похоже, что в трассировке лучей решение Intel тоже должно быть быстрее. Остаётся надеяться, что инженеры исправят проблемы драйверов и программного обеспечения, а компания успеет выпустить видеокарты до появление следующей серии конкурента.

Источник:
PCGamer
Wccftech
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#intel #видеокарты
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