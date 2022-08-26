Специалисты графического подразделения корпорации Intel продолжают привлекать внимание к новым дискретным игровым видеокартам Arc серии A (Alchemist) и к новым технологиям, которые появятся вместе с ними. Одной из наиболее интересных технологий является масштабирование XeSS (Xe Super Sampling), подробнее о нём и решили рассказать специалисты Райан Шраут (Ryan Shrout) и Том Питерсен (Tom Petersen), выделим ключевые моменты из большой публикации.
- XeSS использует ИИ для масштабирования изображения из исходного, более низкого разрешения, в разрешение вывода на дисплей
- Обученная модель использует данные из векторов движения и истории кадров, что позволяет добиться высокого качества масштабирования — по своему качеству изображение после масштабирования до разрешения вывода не уступает изображению, полученному в этом разрешении без масштабирования, а иногда даже превосходит его
- В графических процессорах видеокарт Arc Alchemist присутствуют специальные блоки Intel XMX (Xe Matrix Extensions), которые ускоряют матричные вычисления для ИИ, а значит и работу технологии — при высоком качестве изображения возрастает и частота кадров
- XeSS предлагает несколько уровней качества, в частности, от этого зависит коэффициент масштабирования
- Инструментарий для разработки XeSS SDK будет открыт не только для разработчиков, но и для пользователей
- XeSS легко интегрируется в игры, его также легко включить в графический конвейер, как и сглаживание TAA
- XeSS будет работать на графических процессорах других производителей, при условии поддержки ими шейдерной модели HLSL Shader Model 6.4
- Intel работает с компанией UL, издателями популярного набора бенчмарков 3DMark, чтобы внедрить в него новый тест Intel XeSS Feature Test для оценки качества и производительности
- В ближайшее время поддержка XeSS появится в более чем 20 играх, включая новую Call of Duty: Modern Warfare II, релиз которой намечен на октябрь
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Специалисты также сравнили игровой процесс в Shadow of the Tomb Raider при включённой и отключённой технологии, между рендерингом в нативном разрешении и режимом Performance разница в частоте кадров моментами достигала практически двух раз. Средние результаты в других играх компания приводит на сравнительных диаграммах, например, в Ghostwire Tokyo наблюдается увеличение средней частоты кадров в режиме Performance в 2,11 раз.
Компания показала четыре режима работы технологии, хотя ранее говорилось о пяти режимах:
- «Ультра-качество» (Ultra Quality)
- «Качество» (Quality)
- «Баланс» (Balanced)
- «Производительность» (Performance)
Игры с поддержкой XeSS:
- Источник:
- Intel Corporation
- Wccftech