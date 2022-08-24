В очередной раз указывается объём памяти 24 ГБ и графический процессор AD102.

Ожидается, что NVIDIA представит следующее поколение видеокарт GeForce RTX 40 в этом году, но информации по этому поводу довольно мало, точно неизвестно, когда появятся новые видеокарты. Сначала предполагалось, что выход первых моделей придётся на начало или середину осени, потом появились слухи о более позднем запуске из-за необходимости реализации запасов видеокарт текущего поколения. Нераспроданные запасы также могут повлиять на ассортимент моделей, которые выпустят в этом году, так есть слухи, что планируется только одна модель — GeForce RTX 4090, хотя ранее говорилось о трёх. Так или иначе, немецкий специалист и создатель ресурса Igor’s LAB Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) высказывал предположения, что массовое производство этой модели начнут в августе, похоже, что этому нашлось подтверждение — на китайский форумах Baidu якобы нашли график производства одного из подрядчиков, сообщает VideoCardz.

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Неизвестно, насколько правдива эта информация, но китайские форумы постоянно находятся в центре внимания из-за различных утечек. Как объясняет VideoCardz, документ указывает на то, что GeForce RTX 4090 может находиться в производстве с 16 августа, причём два разных варианта — это может косвенно подтверждать слухи о подготовке моделей с разными лимитами мощности, базового варианта на 450 Вт и более продвинутого с лимитом 600 Вт. Ещё в графике указано, что основой RTX 4090 является графический процессор AD102, модель оснащена 24 ГБ видеопамяти и имеет набор видеовыходов из трёх DP и одного HDMI. Как отмечает ресурс, временной промежуток между началом производства и первыми поставками может составлять несколько недель.