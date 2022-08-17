Устройство появится в новой серии MP700.

Corsair всесторонне готовится к появлению новой платформы AMD, накануне компания заявила о подготовке «полного спектра высокопроизводительной памяти DDR5, специально оптимизированной и подготовленной для совместимости с процессорами AMD Ryzen серии 7000», также в объявлении говорилось о совместимости всех универсальных систем жидкостного охлаждения для платформы AMD AM4 с новой AM5 и об обновлении фирменного инструмента для подбора комплектующих. Теперь ресурс VideoCardz отметил присутствие на странице сайта Corsair, посвящённой платформе AM5, информации и о подготовке твердотельного накопителя (SSD) M.2 с поддержкой интерфейса PCIe Gen5 x4.

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Грядущая новинка Corsair MP700 обеспечит скорости последовательного чтения до 10 ГБ/с и записи до 9,5 ГБ/с. Подробной информации о накопителе не приводится, нет более точных спецификаций или рендера, позволяющего оценить внешний вид устройства. Не уточняется и стоимость. VideoCardz ожидает, что новинка будет дороже текущей флагманской модели Corsair MP600 XT Gen4, которая в варианте объёмом 2 ТБ стоит примерно 240 долларов США.