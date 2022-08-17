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По случаю 10-летнего юбилея в CS:GO добавили праздничный контент, включая карту Tuscan
А также новые стикеры и медаль с кексиком.
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Популярный онлайновый шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) накануне отпраздновал 10-летний юбилей, о чём команда разработчиков Valve сообщила в блоге игры. Конечно, такое событие нельзя игнорировать, поэтому в игру ввели новый праздничный контент. Во-первых, появилась новая капсула с наклейками, она содержит более 60 работ победителей конкурса, приуроченного к юбилею CS:GO.

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Во-вторых, компания внесла изменения в набор игровых карт, пожалуй, главным событием можно считать добавление классической карты Tuscan для всех игровых режимов, ей наверняка будут рады «олды» Counter-Strike. Также в соревновательный маппул вернули карты Anubis и Breach, а в режим Wingman — Prime и Blagai. И, наконец, в-третьих, в игре появился торт, точнее кекс — новая забавная медаль для профиля CS:GO. Получить её могут только игроки с прайм-статусом (Prime), для этого нужно успеть набрать определённое количество опыта до 22 августа.

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В сообщении Valve подчёркивает, что CS:GO продолжает сохранят популярность и устанавливает новые рекорды, так статистика компании за последние 12 месяцев показывает, что в среднем игра собирала более 20 миллионов уникальных игроков в месяц. CS:GO всё также остаётся одной из наиболее популярных киберспортивных дисциплин с крупными турнирами и здесь стоит отметить спонсируемый Valve престижный турнир CS:GO Major. Следующий Major запланирован на осень — событие начинается 31 октября и пройдёт в Рио-де-Жанейро.

Источник:
Valve, Counter-Strike
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#valve #игры #cs:go
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